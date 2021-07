Raffy feat. Ivan Granatino l’estate a ritmo latino con il singolo “Ratatà (Boom)”, in radio e negli store digitali dal 16 LuglioDopo il grande successo con “Tiki Tiki” (più di 250 mila ascolti solo su Spotify e 750 mila views su youtube), Raffy torna a farci ballare con un nuovo singolo estivo dal titolo “Ratatà (Boom)” e lo farà in collaborazione con l’artista urban Ivan Granatino, quest’ultimo ospite dell’ultima edizione del Festival di Sanremo (esibitosi con Gigi D’Alessio). Il brano, prodotto al Take Away Studios di Modena, è un mix perfetto tra pop e reggaeton dalle sonorità latino-americane in grado di scaldare ulteriormente l’estate 2021! Da fine Luglio sarà online anche il videoclip ufficiale.