Un esempio per vivere più serenamente

Genova – L’ esempio di vita che ci offre questo ingegnere – cantante ottantenne è l’ ottimo esempio di quanto una vita attiva in diversi campi contribuisca al benessere personale ed alla longevità.

Io stessa, specialista in medicina molecolare, suggerisco semplici atteggiamenti quotidiani atti al giusto benessere della persona.

È linea comune e costantemente diffusa dal mondo scientifico . l’ importanza di valide regole per un buon stile di vita . combattendo i normali malesseri.

Jean François Bernard rappresenta tutto questo: non ascolta i suoi 84 anni e prosegue .dopo gli incarichi lavorativi come fisico nucleare e ingegnere.

Ha affiancato da sempre.la musica ai suoi studi e al suo lavoro

Figlio di mamma francese,ballerina e insegnante di pianoforte e di padre italiano ha studiato e lavorato in molte parti del mondo.

La centralità musicale si consolida dopo essere stato allievo di Gilbert Becaud, tramite Moustaki verso gli anni ’90

Bernard rappresenta dal 2000 l’ unico attuale chansonnier che ripropone le vecchie più famose canzoni francesi tra il secolo scorso e l’ attuale.



Con 250 spettacoli, si è esibito a S.Diego, Boston, S.Pietroburgo, Budapest, Atene, oltre altre innumerevoli sedi .Attualmente è molto attivo in Italia in varie regioni .ricevendo sempre calorosi consensi.

È definito dalla stampa francese il ” Tom Whait de la chanson francaise” con un timbro di voce ruvido, confidenziale , caldo.

Ripropone canzoni di Paolo Conte, che ha tradotto in francese, essendo poliglotta.

Dalla sua prima esibizione allo Sporting Club di Montecarlo, non si è mai fermato.



Ecco:un esempio che può indurci a lasciare la pigrizia, interessandoci a più cose, senza trascurare la parte emotiva che è in noi, aiutandoci a superare periodi non facili.

Luisa Costa