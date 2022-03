Esce “Acquamarina” il primo romanzo di Lisa Paternoste

Esce in tutti gli store Acquamarina il romanzo d’esordio di Lisa Paternoste, per leedizioni Terre Sommerse, un romanzo di ricerca dove i misteri che avvolgono la vita della protagonista si svelano a poco a poco in un’escalation che la porterà ad incontri e in luoghi del tutto inaspettati.La protagonista del romanzo è Alice, una donna impulsiva, decisa a voler avere il controllo della sua vita e, per sua ammissione, dotata di una scarsa dose di pazienza. Nel 2017 verso la fine di giugno si ritroverà però a dover sottostare ad una serie di macchinosi eventi, architettati ad arte, a sua insaputa. Eventi che la porteranno a viaggiare in numerosi luoghi, fino all’altro capo del mondo, per poter cercare delle risposte che, per qualche motivo, di un passato che per qualche motivo non riesce a ricordare. E saranno questi stessi eventi ad essere ben più grandi della portata della sua esistenza, che arriveranno a coinvolgere quei cosiddetti poteri forti, per i quali pensava essere totalmente estranea.All’improvviso si troverà catapultata in una dimensione onirica senza alcun controllo, dove incontrerà, casualmente, una persona che sembra capire fin troppo di lei. Così dovrà leggere a fondo dentro se stessa, imparare ad attingere a nuove risorse come pazienza e resilienza, per far sì che quell’intricato filo color acquamarina, che sembra condurla in maniera oscura e inevitabile attraverso molteplici imprevisti e cambi di direzione, si districhi prima di tutto nella sua mente, e la porti infine a liberare ciò che di inaspettato si è celato nella sua testa, e in fondo, nella sua vita.Biografia

Lisa Paternoste nasce a Conegliano (TV) nel 1978, ma è cresciuta a Roma dove tutt’ora vive. Dopo essersi laureata in Relazioni Internazionali, inizia a lavorare nel ramo del Real Estate per alcune multinazionali che la portano a viaggiare in giro per il mondo ed instaurare rapporti con culture diverse e molteplici nazionalità. La passione per i viaggi e la fotografia di reportage ispirano la sua scrittura, colorando di un vissuto quotidiano luoghi e aneddoti descritti nelle sue pagine.