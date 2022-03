“Per valli e altopiani – Etiopia 2020” a cura di Romano Spadoni

È in libreria “Per valli e altopiani – Etiopia 2020”, di Romano Spadoni, edizioni Terre Sommerse, un libro autobiografico, che narra il viaggio fatto dallo scrittore stesso nel 2020 in Etiopia.

Il narratore ci racconta che il viaggio non è solamente un’occasione di conoscenza del mondo. Viaggiare ci allena a considerare la vita, quella continua novità che è “non dimenticare il passato ma guardare al futuro”. L’Etiopia è entrata nella vita di Romano all’improvviso, sulle ali dell’entusiasmo dell’amica Lorella che gliel’ha fatta scoprire. Quando l’avventura è iniziata non immaginava quanti doni gli avrebbe lasciato. D’altra parte, viaggiare ci insegna che al nostro arrivo non siamo mai gli stessi di quando siamo partiti.

“Suggerirei di leggere il libro” – asserisce l’autore – “ascoltando “Foxtrot” dei Genesis, “Köln Concert” di Keith Jarret e “We must believe in Spring” di Bill Evans. Sono i brani che mi sono venuti in mente durante il viaggio”.