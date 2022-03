Uscito Zero Killed di Marco Del Bene

Dopo la vittoria al New York Across the Globe Film Festival, il producer italiano torna con un nuovo concept album elettronico, industrial, distopico ed cinematico per parlare di pace in tempi di guerra

Reduce dalla vittoria al New York Across the Globe Film Festival come miglior colonna sonora per la produzione americana Not to Forget – film distribuito negli USA e UK da Vertical Entertainment con i cinque premi Oscar Olympia Dukakis e Cloris Leachman, Louis Gossett Jr., Tatum O’Neal e George Chakiris -, il producer italiano Marco Del Bene aka Korben torna in Italia con Zero Killed. Un nuovo album, un concept album strumentale, in cui, dopo la pausa acustica della soundtrack americana, torna a confrontarsi con le sonorità elettroniche e psichedeliche alle quali già ci aveva abituato con Resilienza2020, e le colonne sonore di Reverse e Vita (documentario distribuito in Italia da Istituto Luce Cinecittà).

