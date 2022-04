Presentazione Videoclip ‘Sono come te’ di Daniele Savelli

Nella giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, è stata annunciata la preparazione di un importante videoclip: “Sono come te” di Daniele Savelli, regia di Gabriel Cash, prodotto da “WellSee” di Angelisa Castronovo ed Antonino Moscatt, con la partecipazione di Manuela Arcuri, Massimiliano Buzzanca e Stefano Buttafuoco. Il videoclip sarà dedicato a questo tema sociale importante e trattato con delicatezza, quasi come una favola, e sarà realizzato in una location suggestiva del Lazio.

La realizzazione affidata all’Associazione culturale Romarteventi, fortemente voluta dalla presidente Francesca Piggianelli, sempre presente in attività sociali, si avvale del Patrocinio di ANGSA LAZIO ONLUS (Associazione Nazionale Genitori persone con Autismo).

MOTIVAZIONE VIDEOCLIP

Il videoclip desidera mettere in evidenza un tema sociale dedicato all’autismo, un argomento che tocca da vicino il bravo cantautore Daniele Savelli che racconta in un modo semplice, mettendo in evidenza un argomento da sempre attuale, con tutte le difficoltà che ci sono per chi ha un problema in famiglia ed anche nella società, descritto con leggerezza, di fantasia, per dare un segnale positivo!

Il videoclip sarà presentato in anteprima nazionale alla XIX Edizione del Roma videoclip-il cinema incontra la musica che si svolgerà il 30 maggio 2022 presso la Sala Fellini degli Studi di Cinecittà e verrà lanciato alla stampa e tv per divulgare il progetto.

Un ringraziamento speciale al regista, cast, artista, produzione ed a tutte le maestranze, per aver sostenuto il progetto dimostrando grande sensibilità per le famiglie che vivono questi problemi facendole sentire meno sole!