NUOVO ‘PACCHETTO’ DA 64 MILIONI PER ARTIGIANI

Lombardia ha varato il nuovo pacchetto economico, dal valore di 64 milioni di euro, destinato alle imprese artigiane, ai commercianti e agli impianti sportivi natatori e del ghiaccio.

Le misure, volute dall’assessore allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi, intendono supportare le aziende e le attività colpite dall’aumento dei costi dell’energia.

Il ‘pacchetto Economia’ è stato presentato oggi, in una conferenza stampa, dall’assessore Guidesi e il sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport, ai Grandi Eventi e alle Olimpiadi, Antonio Rossi.

GUIDO GUIDESI: UN SUPPORTO CONCRETO A IMPRESE – “Dopo essere stati i primi ad avere lanciato l’allarme per il caro energia, e dopo aver sottoposto al governo le proposte del sistema Lombardo – dice l’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi – oggi facciamo ancora tutto ciò che possiamo fare. Un supporto concreto alle aziende per affrontare il problema in maniera strutturale attraverso l’efficientamento energetico.

ROSSI: REGIONE SOSTIENE LO SPORT E SUPPORTA GESTORI ATTIVITÀ ‘ENERGIVORE’ – “Con questo provvedimento Regione Lombardia – evidenzia Antonio Rossi, sottosegretario regionale a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi – conferma la sua grande attenzione e sensibilità nei confronti dello sport. In particolare, la misura da 32 milioni di euro punta a sostenere in maniera concreta i gestori di quegli impianti sportivi che per la normale attività quotidiana necessitano di elevati utilizzi di elettricità e gas come per esempio le piscine. Strutture estremamente importanti per il supporto dell’attività di base, che sono state messe in crisi dai recenti incrementi dei costi dell’energia”.

SERTORI: MISURE AGGIUNTIVE A QUELLE DEL GOVERNO – “Ancora una volta, con questo provvedimento – spiega Massimo Sertori, assessore regionale con delega a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni – Regione Lombardia mantiene alto l’impegno sul tema dell’energia”. “Le risorse messe a disposizione per l’efficientamento energetico, la legge regionale sulle comunità energetiche, la legge regionale sui pannelli fotovoltaici e l’impegno fin dall’inizio della legislatura sul tema idroelettrico, che ha portato la Lombardia ad essere al prima Regione ad approvare la legge sul rinnovo delle concessioni, sono a testimoniare quanto l’amministrazione Fontana ritenga prioritario il tema dell’energia. Tema che incide fortemente sui bilanci delle aziende, delle famiglie e dei singoli cittadini”.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO – Gli interventi regionali sono volti alla concessione di contributi a fondo perduto per interventi in tema di efficientamento energetico. Il provvedimento è dedicato esclusivamente alle realtà presenti sul territorio lombardo.

‘PACCHETTO’ PICCOLO COMMERCIO – Per le imprese del commercio, della ristorazione e dei servizi, a cui sono dedicati di 9,6 milioni di euro, l’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile, nel limite massimo di 30.000 euro. Sono ammissibili progetti con un ammontare minimo pari a 4.000 euro. Il bando aprirà nel mese di giugno.

‘PACCHETTO’ ARTIGIANI – Per le imprese artigiane, il cui investimento regionale è di 22,3 milioni di euro, l’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile, nel limite massimo di 50.000 euro. Sono ammissibili i progetti con un ammontare minimo pari a 15.000 euro.

‘PACCHETTO’ SPORT – Per sostenere gli operatori economici che gestiscono impianti natatori e del ghiaccio e rischiano il fallimento o l’interruzione dei servizi, Regione ha deciso di attivare un intervento da 32 milioni di euro finalizzato alla sostenibilità gestionale e all’efficientamento energetico degli impianti sportivi. Il sostegno pubblico consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 80% della spesa ritenuta ammissibile, nel limite massimo di 350.000 euro