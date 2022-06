Zafferana Etnea, domenica evento Ance dedicato alle donne

ZAFFERANA – Un momento dedicato alle donne, alle loro conquiste e al ruolo di rilievo nella vita familiare e lavorativa. Tutto questo è racchiuso nel titolo dell’evento “Le donne, le imprese, l’Ance”, organizzato dall’Associazione dei Costruttori etnei (presidente Rosario Fresta) e in programma domenica 26 giugno a partire dalle ore 20.30.

A ospitare l’incontro l’anfiteatro “Falcone e Borsellino” di Zafferana Etnea, in una serata volta alla riflessione e al confronto. Si inizierà con un dibattito tra lo scrittore Claudio Sabelli Fioretti, la professoressa Sissi Sardo dell’Università di Catania e la poetessa Marilina Giaquinta. Occasione per discutere anche delle storie al femminile raccolte nel libro di Sabelli Fioretti “Le mie donne”, omaggiato lo scorso 8 marzo a tutte le figure femminili impiegate nelle imprese associate di Ance Catania.

Dall’arte letteraria a quella musicale, con l’esibizione della cantante Rita Botto e del suo gruppo, composto da Giovanni Arena, Alessandro Borgia, Carlo Cattaneo e Maurizio Diara. Quindi, spazio a Lucia Fossi e David Coco, con le letture di poesie sulle donne. L’ultima parte dell’evento – moderato da Flaminia Belfiore – vedrà protagonisti il cortometraggio “Do Not Forget” di Carmen Longo – tratto da una storia vera di violenza di genere – e l’esibizione del coro Tempus Jocundum, diretto da Bruna D’Amico.