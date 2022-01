BEN in radio e negli store digitali con il singolo “In un istante”

“In un istante” è il nuovo singolo di Beniamino Cristiano, in arte Ben, una ballad pop-rock, che parla di ciò che ci accade intorno, di quanto può essere impercettibile la differenza tra lo spazio che occupiamo e la nostra anima. Questo è il secondo singolo da solista per il cantautore nato a Varese, dopo l’ottimo riscontro ottenuto con “In un giorno qualunque“.

Videoclip “In un istante“: https://youtu.be/W2SqptR_L44

Ben ci spiega: –Punto cardine della mia vita. Tutto prende forma in un istante, tutto svanisce alla stessa velocità. Non esiste confine è tutto legato da una linea sottile dove ogni giorno dobbiamo imparare a stare sopra, cercando di non perdere l’equilibrio. Vivere cercando passione, alchimia, chimica, tre elementi fondamentali. Vivo con il piede sull’acceleratore, sempre. Ma senza mai perdere la consapevolezza che qualcosa potrebbe andarmi storto. Me ne frego. Questo non spegne la scintilla, questo mi porta il brivido di cui ho bisogno. ‘In un istante’ vivitela, goditela e se qualcosa andrà storto… Beh vorrà dire che era il prezzo da pagare-.