Un convegno gratuito a Brescia il 3 febbraio 2016 si sofferma sulle “grandi escluse”: le attrezzature di lavoro non previste nell’accordo Stato Regioni del 2012 per la formazione e abilitazione degli operatori

Per porre un freno ai molti infortuni che ogni anno avvengono nei luoghi di lavoro in relazione

all’utilizzo di attrezzature di lavoro, il Testo Unico in materia di tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) stabilisce specifici obblighi di informazione,

formazione e addestramento. Per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori

incaricati dell’uso devono ricevere non solo le necessarie informazioni, ma anche una

formazione e addestramento adeguati in rapporto alle condizioni di impiego delle attrezzature

e alle situazioni anormali prevedibili.

Per rendere più efficace la prevenzione degli infortuni, la normativa vigente, con riferimento

all’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, ha previsto inoltre una specifica

abilitazione per l’uso di attrezzature di particolare pericolosità e complessità come, ad

esempio, le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE), le gru a torre, le gru per autocarro, i

carrelli elevatori semoventi con conducente, i trattori agricoli o forestali, le pompe per

calcestruzzo e le macchine movimento terra. Tutte attrezzature correlate ad un elevato

numero e ad un’elevata frequenza di infortuni.

Tuttavia l’Accordo Stato-Regioni non comprende, tra le attrezzature di lavoro per le quali è

richiesta una specifica abilitazione, molteplici categorie di attrezzature che presentano rischi

non trascurabili per i lavoratori. E tra queste “grandi escluse” non si può non citare

innanzitutto le gru a ponte e altre attrezzature come le gru a bandiera, le trivellatrici o la

mietitrebbia. Attrezzature per le quali non ci sono indicazioni normative specifiche sulle

modalità e i contenuti formativi.

Proprio per affrontare il problema della prevenzione degli infortuni e della formazione alla

sicurezza delle “grandi escluse”, l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della

Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) ha organizzato il convegno di studio e approfondimento “Le

grandi escluse. Le attrezzature di lavoro non previste nell’accordo Stato Regioni del

22/02/2012” che si terrà a Brescia il 3 febbraio 2016.

Nel corso del convegno non solo si parlerà della necessità di avere operatori abilitati per

tutelare la sicurezza di chi conduce e di chi lavora in prossimità delle attrezzature di lavoro, ma

si farà riferimento anche alle attrezzature non comprese dagli Accordi Stato-Regioni del 22

febbraio 2012.

E per le “grandi escluse”, come il carroponte e la gru a bandiera, durante il convegno sarà

presentata una proposta formativa di AiFOS che verrà anche approfondita dalla

pubblicazione di un opuscolo.

Ricordiamo che l’Accordo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 –

previsto dal Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro –

non solo individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione

degli operatori, ma anche le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, nonché i

soggetti formatori, la durata, gli indirizzi, ed i requisiti minimi di validità della formazione.

A titolo esemplificativo segnaliamo che per le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE),

macchine destinate a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2

m rispetto ad un piano stabile, è previsto un modulo giuridico normativo di 1 ora, un modulo

CS AiFOS 2015 – 122

tecnico di 3 ore, un modulo pratico di 4 ore per PLE che operano su stabilizzatori o che

possono operare senza stabilizzatori o di 6 ore per l’uso di PLE con stabilizzatori e senza.

Inoltre nell’Accordo vengono identificati i soggetti formatori, i requisiti dei docenti e dei corsi:

organizzazione, articolazione del percorso formativo, metodologia didattica, programma dei

corsi, attestazione, idoneità delle aree per le attività pratiche, utilizzo della formazione in

modalità e-learning.

In assenza di indicazioni specifiche come comportarsi invece per la formazione e la sicurezza

degli operatori delle attrezzature di lavoro a rischio ma non comprese negli Accordi Stato

Regione del 22 febbraio 2012?

Per rispondere a questa domanda è stato dunque organizzato il 3 febbraio 2016 il convegno

“Le grandi escluse. Le attrezzature di lavoro non previste nell’accordo Stato Regioni

del 22/02/2012”. Convegno che si terrà a Brescia dalle ore 14.30 alle 17.30 presso la

Direzione Nazionale AiFOS in via Branze, 45 – Palazzo CSMT.

Questo è il link per il programma e l’iscrizione all’evento:

http://aifos.org/section/eventi/eventi_interno/convegni_aifos/le_grandi_escluse

Si ricorda che il convegno è gratuito, ma con iscrizione obbligatoria, e a tutti i

partecipanti verrà consegnato un Attestato di presenza valido per il rilascio di n. 2 crediti di

aggiornamento per formatori della sicurezza (2° area tematica – rischi tecnici).