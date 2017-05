Cacelli & Partners e Guillermo Coppola Group in partnership per nuove opportunita’ calcistiche.

Londra – La partnership riguarda l’ambito del calcio: acquisto e vendita di societa’ ed inserimento di giovani calciatori in categorie adatte alle loro capacità. Piu’ precisamente la consulenza per l’acquisto e/o la vendita di club calcistici e l’inserimento di giovani calciatori nel panorama europeo.

Cacelli & Partners e’ una societa’ con sede a Londra. Il core business e’: Corporate Strategy per le aziende del midlle market, M&A in petrolio, gas, industria manifatturiera, hotels di lusso, navi, calcio. Infine dal 2000 pubblica digital news sui giornali quotidiani e sulle riviste nei settori sanitario, cibo, Europa.

Cacelli – Football inizia, con questa partnership, ad avvicinarsi con passi velpati al mondo europeo del pallone. In portafoglio ha già in vendita alcune società calcistiche europee e richieste di valutazione per giovani calciatori.

L’asset football di Cacelli e’ coordinato da Cecilia e Fabian Pagni.

Entrambi con esperienza in amministrazione, marketing e strategie di business.

Nel passare degli anni hanno sviluppato una forte esperienza sia nella consulenza calcistica tecnica e digitale che nella gestione della figura professionale del giocatore.

Coppola e’ la societa’ argentina fondata dal manager Guillermo Coppola che vanta piu’ di 40 anni di esperienza ed è stato per lunghi anni manager di Diego Armando Maradona.

Riccardo Cacelli: “Sono molto soddisfatto di questa parternship perche’ oltre che rendere piu’ competitiva la societa’ permette di aggiungere valore, esperienza ed ulteriori possibilita’ di sviluppo a questo nostro nuovo asset. Nei prossimi giorni incontrero’ di persona Guillermo Coppola ed insieme pianificheremo le fasi dell’intero progetto”.

Guillermo Coppola: “Premesso che non conosco di persona il Sig.Cacelli, ma mi auguro di farlo quanto prima, mi permetto di dire che a richiesta della Sig.ra Cecilia e del Sig. Fabian Pagni, persone che conosco da tanti anni, in quanto Cecilia è stata la segretaria di Diego Maradona e mia diretta collaboratrice, ed ho solo parole di elogio nei loro confronti per onestà e rispetto. Considero che, il progetto del Sig. Cacelli mi sembra molto interessante e positivo. Concludo dicendo che parteciperò insieme a tutti in modo che lo stesso vada avanti e che possono contare con il mio appoggio e collaborazione.“