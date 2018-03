Tragedia al porto industriale di Livorno dove due operai sono morti in un’esplosione che si รจ verificata poco prima delle 14 in un serbatoio all’interno del deposito costiero Neri. Si tratta di Nunzio Viola, di 52 anni, e Lorenzo Mazzoni, 25 anni, erano dipendenti della ditta Labromare, specializzata in bonifiche ambientali.