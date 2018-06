L’inganno degli psicofarmaci: è urgente informarsi

Domenica 3 giugno i volontari del Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani erano alla stazione Termini a distribuire gli opuscoli per informare la popolazione sugli effetti nocivi degli psicofarmaci

E’ stata un’azione importantissima perchè quello degli psicofarmaci è il campo più colmo di menzogne volutamente costruite per indurre le persone ad assumerle e le case farmaceutiche a guadagnare profitti ingenti. Già il nome, psicofarmaco, è una menzogna bella e buona. Non sono farmaci, sono droghe legalizzate. In Italia sono ormai 12 milioni gli italiani che li assumono e si fa di tutto per accrescere il trend.

I risultati si vedono, perchè dietro a tutte queste morti violente, a questi scoppi improvvisi di follia omicida il più delle volte ci sono i famigerati psicofarmaci. E’ diventato perciò veramente vitale informarsi, perchè gli unici che traggono profitto da tutto questo sono le grandi case farmaceutiche. Si può, però, contrattaccare solo dando le giuste informazioni.

Ricordiamo che il Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani (CCDU) Onlus, è un’organizzazione di volontariato non a scopo di lucro, finalizzata alla difesa dei Diritti Umani nel campo della Salute Mentale. Le funzioni del CCDU sono unicamente quelle di fungere da organo di controllo, scoprendo e denunciando le violazioni psichiatriche dei Diritti Umani nel campo della Salute Mentale. E’ veramente vitale informarsi.