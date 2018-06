La città vissuta sotto un nuovo punto di vista con l’Associazione Milazzo giovane (VIDEO + INTERVISTA)

Il 23 maggio 2018 è stata annunciata ufficialmente la nascita dell’Associazione Milazzo Giovane, con l’intento di dare un nuovo volto alla città sotto ogni punto di vista. Un nuovo modo per staccarsi dalla monotonia di ogni giorno e in modo particolare dall’apatia, che spesso comporta che ognuno di noi si chiuda in sé stesso.

L’obiettivo di questa nuova associazione è proprio quello di evitare tutto questo, grazie all’organizzazione di eventi importanti dal punto di vista sociale e non solo, che portino il cittadino ad avere voglia di fare e sopratutto a non isolarsi.

L’Associazione Milazzo Giovane già dal nome lascia intendere qual’è la parte della città che i membri di questo nuovo gruppo hanno intenzione di coinvolgere, poiché il futuro è dei giovani ed è proprio da loro che la città di Milazzo deve ripartire per portare avanti un progetto importante all’insegna dei valori, della collaborazione e sopratutto del divertimento.

Del resto guardando l’età dei soci fondatori, si capisce benissimo che si tratta di un gruppo di ragazzi giovani, che con la loro voglia di fare hanno trovato il coraggio di opporsi a tutte le controversie che possono presentarsi nel momento in cui qualcuno vuole semplicemente proporre un qualcosa di innovativo e mandare un messaggio positivo alla società.

SOCI FONDATORI:

Presidente: Marco Perugini (23 anni)

Vicepresidente: Mattia Camattari (18 anni)

Segretario Generale: Michele Vacca (18 anni)

SOCI ONORARI:

Giorgio Zingales, Antonio Romeo, Alberto Pensabene, Claudio Giorgianni, Fortunato Trimboli, Riccardo Fugazzotto, Antonio D’Agnelli