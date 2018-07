Milan, tutto fatto per l’arrivo di Gonzalo Higuain in rossonero

Dopo giorni intensi di trattative sull’asse Milan-Juventus sembra che si sia giunti finalmente ad un accordo, poiché i rossoneri sono giunti ad un accordo per potersi aggiudicare Gonzalo Higuain. La formula è quella del prestito oneroso tra i 18 e i 20 milioni con diritto di riscatto fissato a 36.

Tutto quasi fatto anche per lo scambio tra Bonucci e Caldara, con l’ormai ex capitano del Milan che tornerà a vestire la maglia bianconera dopo una sola stagione al Milan. Con Higuain il Milan avrà un grande punto di riferimento in attacco, con l’attaccante argentino che avrà l’opportunità di dimostrare ancora il suo valore.