Sassuolo, Matri potrebbe andare via: interesse del Parma e del Frosinone

L'attaccante potrebbe lasciare la squadra per inseguire nuovi obiettivi

Alessandro Matri potrebbe lasciare il Sassuolo, con Parma e Frosinone che sarebbero interessate all’eventuale acquisto dell’attaccante. Ad annunciare l’interesse delle neopromossa รจ stato Sky Sport. L’esperienza del giocatore potrebbe essere utile per guidare squadre che ancora non hanno molta esperienza nel massimo campionato italiano.

L’ex attaccante di Milan e Juventus potrebbe iniziare la sua ennesima avventura con una nuova squadra, in modo da ricercare gli giusti stimoli per concludere la carriera in modo dignitoso.