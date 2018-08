Online la prima Startup web di tavole da Surf e Skate personalizzabili

Il surf e lo skate anche in Italia stà prendendo sempre più piede: una gruppo di appassionati ha voluto fondere la comune passione per il surf a una delle doti tipicamente Italiane: l’artigianato. È nata così la prima comunità di shaper e artigiani che producono attrezzatura sportiva su misura per ogni rider. Le parole d’ordine sono qualità ed esclusività

La nostra idea è stata quella di portare online l’artigianato Made in Italy di Surf e Skate. E’ nato così Blide.zone, la piattaforma dove i migliori professionisti possono creare la propria bottega digitale e far conoscere le proprie tavole e l’attrezzatura, su misura per ogni appassionato.

All’interno della piattaforma sono presenti solo prodotti creati da Shaper e Artigiani che rispettano fondamentali requisiti: la passione per il proprio lavoro, l’utilizzo di materiali di qualità e ovviamente tutto rigorosamente handmade!

Sono questi gli elementi che una oggetto creato in fabbrica non potrà mai avere, mentre su Blide.zone ogni tavola è unica, e realizzata in laboratorio artigianale. Noi crediamo che ogni rider e appassionato a qualsiasi livello, debba avere la libertà di scegliere la propria attrezzatura in maniera eticamente consapevole, ma soprattutto in base alle proprie esigenze e gusti personali.

Vogliamo essere il simbolo delle cose uniche e fatte a mano: se i grandi brand progettano e producono sulla base dei propri campioni, noi facciamo solo tavole e attrezzature su ordinazione, pensate e create esclusivamente per Te!

Abbiamo ancora molto da fare e migliorare, ma questo non ci spaventa perché sappiamo che per realizzare i nostri sogni e i nostri obiettivi ci vuole pazienza, duro lavoro e tanta, tanta passione…proprio come nel Surf.