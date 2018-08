Juventus, Ronaldo contento dell’accoglienza ricevuta a Villar Perosa

Splendido inizio per il portoghese che è pronto a disputare una grande stagione

Oggi è stata una giornata importante per la Juventus, che nel classico appuntamento di inizio stagione a Villar Perosa ha visto un Cristiano Ronaldo molto carico e motivato, che ha ricevuto una grandissima accoglienza da parte dei tifosi bianconeri, corsi in massa per vedere il 5 volte pallone d’oro nel primo impegno annuale.

Dopo l’amichevole il portoghese ha voluto ricambiare l’affetto dei tifosi pubblicando un post di ringraziamento, dove possiamo vedere il numero 7 bianconero in azione con il pallone tra i piedi e la didascalia con scritto: “Una giornata emozionante, in un’atmosfera speciale che racconta la storia vincente della Juve. Grazie a tutti i tifosi per il grande affetto!”.