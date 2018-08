Atletico Madrid, Godin: “Io capitano?? Orgoglio e responsabilità”

Domani alle ore 21 sarà una grande serata di calcio, con le due facce di Madrid che si scontreranno in una super finale, valida per la conquista della Supercoppa Europea. Real e Atletico sono pronte a scendere in campo e questo match per Godin avrà un sapore speciale.

Godin è ormai un giocatore esperto, leader dell’Atletico, motivo per cui da domani indosserà lui la fascia di capitano della squadra. Alla vigilia di questo grande match l’uruguaiano ha parlato dell’emozione nel ricevere quest’onore: “Portare la fascia sarà un orgoglio e una grande responsabilità. Personalmente i miei obiettivi sono gli stessi della squadra: ovvio che la Champions sarebbe il grande desiderio. L’obiettivo è continuare a migliorare”.