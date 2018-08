Premier League, Manchester City fermato dal Wolverhamton: un pareggio che non accontenta nessuno

Il Manchester City perde 2 punti per strada in casa del Wolverhamton, che prima passa in vantaggio con la rete di Boly al 57’ e successivamente viene raggiunto dal gol del pareggio di Laporte al 69’. Gli uomini di Guardiola avrebbero sicuramente meritato qualcosa in più per le occasioni avute, specialmente per il tiro da fuori area di Sterling, che se fosse entrato avrebbe buttato giù lo stadio.

Il City ha pagato la poca incisività sotto porta, mancando le occasioni che avrebbero potuto fare la differenza, ma resta anche da sottolineare la prestazione del del Wolverhampton che è riuscito a tenere testa ai campioni d’Inghilterra.