Napoli, Koulibaly soddisfatto della vittoria con il Milan: “Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra”

Dopo la grande rimonta di ieri sera il Napoli è riuscito a superare il Milan nella partita casalinga del San Paolo. Gli azzurri hanno collezionato la seconda vittoria di fila, prima contro la Lazio, dove gli azzurri erano andati sotto con il gol di Immobile per poi vincere 2-1 e adesso con i rossoneri che erano passati in vantaggio con Bonaventura e Calabria per poi essere raggiunti e superati dalla doppietta di Zielinski e la rete di Mertens.

A parlare della grande prestazione del Napoli è stato il difensore Koulibaly, che ha espresso tutta la sua soddisfazione per i tre punti conquistati dalla sua squadra: “Siamo andati in svantaggio ma sapevamo che potevamo fare meglio, abbiamo avuto più occasioni, purtroppo non l’abbiamo messa dentro, loro invece hanno avuto due occasioni e hanno fatto due gol. Dopo il 2 a 0 non avevamo più niente da perdere, c’è stata una grande reazione, con questo gruppo e questa mentalità possiamo arrivare lontano. Ospina credo non abbia fatto nemmeno una parata, sicuramente è un buon segno ma dobbiamo lavorare ed evitare di prendere gol alla prima occasione per andare avanti e vincere le prossime partite. Higuain lo abbiamo fermato con un gran lavoro di squadra, non c’eravamo solo io e Albiol, abbiamo lavorato tutti bene, ripeto, peccato per i 2 gol presi, ma faremo meglio nelle prossime volte, questo gruppo può arrivare lontano, siamo da tanti anni assieme, si vede che ci conosciamo, abbiamo fiducia reciproca, possiamo sempre ribaltare lo svantaggio ma non deve essere un’abitudine, dobbiamo andare noi in vantaggio perché non sempre si può ribaltare”.