Atletico Madrid, i tifosi fanno una chiara richiesta a Simeone: “Portaci il Cholito”

In queste ore in casa Atletico sta nascendo un dibattito molto interessante, con i tifosi che avrebbero fatto una richiesta ben specifica al tecnico Simeone, padre di Giovanni, che gioca attualmente in Italia con la Fiorentina. E’ bastata solamente una foto di Simeone a Firenze con suo figlio per scatenare i tifosi spagnoli, che su Twitter hanno alzato un vero e proprio polverone, dove all’interno c’è una singola richiesta: “Simeone portaci il Cholito”.

Tuttavia la sensazione è che i tifosi dovranno aspettare almeno la fine della stagione per poter sperare di vedere realizzata tale richiesta, che perché Simeone attualmente si sta esprimendo molto bene in campo e bisognerà vedere se la Fiorentina sarà d’accordo con tutto questo polverone mediatico che in questo momento sta infiammando l’altra faccia di Madrid.