Juventus, Dybala soddisfatto per le 100 presenze in bianconero: “Per me è un grande orgoglio”

Tutti ricorderanno questa giornata come quella in cui Cristiano Ronaldo ha realizzato la sua prima doppietta in campionato, ma non è solo questo il motivo per cui la Juventus e i suoi tifosi hanno motivo di festeggiare, poiche quest’oggi Paulo Dybala ha giocato la sua partita numero 100 con la maglia bianconera.

Un grande traguardo quello del giovane argentino, che è stato accolto splendidamen dall’Allianz Stadium che ha voluto tributarlo con cori e applausi. Lo stesso giocatore nel post partita ha voluto ringraziare i tifosi su Twitter: “Grazie mille a tutti. 100 volte un orgoglio per me”.