Milazzo, onde maestose: quando il mare ha la voglia di essere ripreso (VIDEO)

Basta un pò di mare agitato per avere voglia di vedere gli effetti che quest’ultimo può regalare. Fotografi, videomaker, giornalisti ecc. non hanno resistito ad immortalare quello che è successo oggi in Marina Garibaldi. Non si tratta certamente del mare più forte della storia, ma le onde non sono state affatto da sottovalutare nella giornata odierna a Milazzo.

Un occasione giusta per girare un video che ci permette di ammirare la forza della natura e allo stesso tempo provare quel senso di inquietudine guardando la sua potenza. Il risultato è uno spettacolo davvero divertente ed emozionante. Ecco il video.