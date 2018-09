Lazio, Inzaghi mantiene alta la concentrazione in vista del Derby: “Non mi fido della Roma”

Quella di domani sarà una giornata importante per Roma e Lazio, che si affronteranno alle ore 15 presso lo Stadio Olimpico. I biancocelesti si trovano in uno stato di grazia e vengono da quattro vittorie consecutive, mentre lo stesso non si può dire dei giallorossi, che dopo la sconfitta di Madrid e quella con il Bologna hanno placato un pò di tensione con il poker rifilato al Frosinone.

I laziali vanno in cerca di conferme, mentre i giallorossi vanno in cerca di riscatti, con Simone Inzaghi che invita tutti a mantenere la concentrazione alta, nonostante le ultime partite parlano di una Lazio in gran forma: “Siamo a inizio campionato. Può essere un momento, ora vengono da una vittoria e vorranno fare una grande partita. Sarà la settima giornata: per fare bilanci è presto. Noi abbiamo avuto un momento complicato a inizio di campionato, ora ce l’ha la Roma. Ma quattro punti ora non vogliono dire nulla. L’anno scorso noi venivamo dalla sconfitta di Salisburgo, loro avevano battuto il Barcellona. Bisogna arrivarci al meglio, i miei ragazzi sanno cosa vuol dire un derby”.