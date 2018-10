Psg, Buffon: “In Francia ho avuto una splendida accoglienza. Meglio che in Italia certi momenti”

Gigi Buffon, sbarcato a Parigi all’inizio di questa stagione, ha parlato delle sue nuove sensazioni, del resto dopo tanti anni alla Juventus è difficile cambiare le proprie abitudini e adattarsi al calcio inglese, ma il portiere fino ad adesso ha dimostrato di saper fare il suo mestiere e stare a grandi livelli. La voglia di riscatto certamente è moltissima, motivo per cui l’ex numero uno della Nazionale ha dichiarato di aver avuto un grande inizio nella sua nuova avventura francese.

Buffon ha ribadito di essere stato colpito dell’accoglienza avuta durante la presentazione e dal rispetto da parte dei compagni e della società parigina: “Qui in Francia l’accoglienza è stata grandissima e supera anche quella che a volte ricevo in Italia. E’ molto importante per me. Sono felice di aver deciso di andare all’estero ed essere trattato così, non capita spesso. E’ stato positivo fermarsi con la Juve. Penso che la vita sia bella e ci sono percorsi a volte da terminare. Il PSG mi ha dato l’opportunità e l’ho presa volentieri, penso che qui si possa fare un buon lavoro”