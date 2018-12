Roma-Inter, Totti duro: “VAR vergognoso, Fabbri guardava un’altra partita”

L'ex capitano infuriato per via delle decisioni arbitrali

Francesco Totti, dirigente della Roma, ha commentato così il 2-2 contro l’Inter a Sky Sport: “E’ stata una partita giocata a viso aperto tra due grandi squadre che hanno creato tantissimo. Pali, rigori non dati e tante alte cose. E’ stata sicuramente eccitante da vedere. Rigore su Zaniolo? Io sono venuto solo per quello (ride, ndr). C’è poco da ridere. Ci chiediamo come il VAR non riesca a vedere un fallo del genere. E’ una vergogna. Che ci stanno a fare?! Perché non intervengono loro pubblicamente a dare una spiegazione? Rocchi poi ha fischiato pure fallo a sfavore, Fabbri in cabina stava vedendo evidentemente un’altra partita. E’ impossibile andare avanti così”.