Palermo, il mistero della cessione al fondo inglese potrebbe essere svelato

Da diverso tempo si parla della cessione del Palermo, con Zamparini che avrebbe raggiunto l’accordo con un fondo inglese, che si prenderebbe la responsabilità di sborsare 20 milioni per la conclusione della trattativa. Proprio nella giornata di ieri è uscito il nome della società sei tratta della Global Futures Sports and Entertaiment, con l’amministratore della società, Clive Richerdson, che è uscito allo scoperto tramite la produzione di un video messaggio.

Tramite quest’ultimo Richardson ha annunciato l’imminente acquisto della società siciliana, che in questo momento si trova in vetta alla classifica del campionato di Serie B: “Rappresentiamo un gruppo di investitori di tutta la Gran Bretagna, ma crediamo che nel futuro ci siano ulteriori opportunità per altri investitori per salire a bordo nella struttura che stiamo creando grazie all’acquisizione del Palermo”.