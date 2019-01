Coppa Italia, la Fiorentina smantella la Roma con un netto 7-1: giallorossi tramortiti e fuori dalla competizione

Una serata da dimenticare per la Roma, che durante il match valido per il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia, ha subito una sconfitta pesantissima da parte della Fiorentina. Un 7-1 inaspettato che non lascia scuse alla squadra di Di Francesco, costretta ad uscire dalla competizione nel modo più umiliante possibile.

Per la squadra di Pioli è stata invece una serata magica, con Federico Chiesa protagonista di una tripletta fantastica al 7′, 18′ e 74′. La doppietta di Simeone al 79′ e all’89′, accompagnata dalle reti di Muriel e Benassi al 33′ e 66′, hanno messo la ciliegina sulla torta ad una serata letteralmente magica per la Fiorentina, che adesso può sognare in grande in vista delle prossime semifinali.