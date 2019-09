Milazzo, il Museo del Mare all’insegna del rispetto dell’ambiente (VIDEO)

Lo scorso 9 agosto è stato inaugurato a Milazzo il Museo del Mare, tramite l’iniziativa del biologo marino Carmelo Isgrò, che ricostruendo lo scheletro del celebre campidoglio Siso, ritrovato morto a largo delle Isole Eolie per via di una rete da pesca illegale, ha voluto mandare un messaggio importante su quello che dovrebbe essere il rispetto del mare e della natura in generale.

L’iniziativa è nata in collaborazione con il Comune di Milazzo, l’Università di Messina e il Museo della fauna. Un grande contributo dal punto di vista artistico è stato offerto da Giuseppe La Spada, che ha permesso di creare il giusto mix tra scienza e arte. Il MuMa ha il compito di far riflettere di più su quella che dovrebbe essere la salvaguardia del mare e su quello che è il complicato rapporto tra l’uomo e la natura. Ecco il VIDEO dedicato a questa interessante struttura.