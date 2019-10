Roma, “Arturo racconta Brachetti”. Intervista frizzante tra vita e palcoscenico

A Roma presso il nuovo polo multidisciplinare della Regione Lazio “Spazio Rossellini”, martedì 8 ottobre alle ore 21 va in scena “Arturo racconta Brachetti”.

Uno o centomila? L’uomo dai mille volti, che in un battito di ciglia (o forse due) è capace di trasformarsi in mille personaggi, Arturo Brachetti si racconta in una serata speciale fatta di confidenze, ricordi e viaggi fantastici. Fregoli, Parigi e le luci della Tour Eiffel, Ugo Tognazzi, le ombre cinesi, la macchina da cucire della mamma, il Paradis Latin, e le mille fantasie di un ragazzo che voleva diventare regista o papa, prendono vita in un’intervista frizzante – al confine tra vita privata e palcoscenico – condotta dal vice direttore di RAI 3, il giornalista e conduttore televisivo Giovanni Anversa. Sarà come entrare nel dietro le quinte della vita del grande Maestro del trasformismo, parlando dei suoi debutti, dei viaggi intorno al mondo, della vita quotidiana, delle “mille arti” in cui eccelle e altro ancora.

Partendo dal racconto della sua storia e dal solaio in cui tutto è iniziato, l’artista italiano, senza maschere e senza trasformismi, ci farà scoprire perché è la realtà immaginata quella che ci rende più felici…