2020: Parte la nuova edizione della competizione nazionale alla ricerca di talenti giovani

CyberChallenge.IT è un programma annuale di formazione in sicurezza informatica, promosso dal CINI (il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica, di cui l’Unical fa parte) e rivolto ai giovani appassionati della tematica con lo scopo di identificare, attrarre, reclutare e collocare la prossima generazione di professionisti della sicurezza informatica.

L’edizione 2020 di CyberChallenge.IT sta per essere avviata e l’Università della Calabria, nell’ambito delle attività del Laboratorio di Cybersecurity del Dipartimento di Ingegneria Informatica Modellistica e Sistemistica, parteciperà alla sua organizzazione così come è avvenuto per l’edizione 2019. Pertanto, l’Università della Calabria inizierà a breve la campagna di reclutamento di giovani talenti di sicurezza informatica, di età compresa tra 17 e 23 anni, che saranno selezionati e addestrati per partecipare alla competizione nazionale.

L’edizione del 2019 ha riscontrato un notevole successo. La squadra formata dall’Università della Calabria ha ottenuto buoni risultati nella competizione nazionale. Per l’edizione 2020 l’ambizione è di formare una squadra che raggiunga le prime posizioni che consentano di entrare a far parte di TeamItaly, Squadra Nazionale di Cyberdefender, che parteciperà Campionati Europei di Sicurezza Informatica.

Per l’edizione 2019 TeamItaly ha conquistato il podio nell’ultima edizione dei dei Campionati Europei di Sicurezza Informatica, svolti a Bucarest tra il 9 e l’11 ottobre, guadagnandosi il secondo posto. Promossa dalla Commissione Europea e dall’Agenzia europea per la sicurezza delle reti dell’informazione (Enisa), la gara ha visto confrontarsi venti squadre provenienti da tutta Europa, che hanno dovuto dare prova delle proprie capacità difensive e offensive nel regno dei sistemi informatici.

L’Università della Calabria aprirà ufficialmente l’edizione 2020 di CyberChallenge.IT in un’apposita manifestazione per il reclutamento di giovani talenti calabresi appassionati di sicurezza informatica, che si svolgerà nel mese di novembre secondo un programma che sarà annunciato a breve

Alla manifestazione saranno invitati gli studenti selezionati che hanno partecipato alla competizione nazionale e gli sponsor locali di CyberChallenge.IT 2019