Eset apre una nuova sede in Italia per rafforzare la presenza nel mercato delle Pmi ed enterprise

ESET, leader globale nella cybersecurity, ha annunciato l’apertura del suo nuovo ufficio in Italia, con l’obiettivo di accelerare le proprie strategie di go-to-market, rivolte sia alle piccole e medie imprese che alle grandi organizzazioni del mercato italiano.

Con headquarter a Bratislava, in Slovacchia, ESET ha sviluppato dal 1991, una rete di distribuzione globale che ad oggi si estende in oltre 200 paesi e regioni.

Nel 2001 ha iniziato una collaborazione esclusiva con il partner italiano Future Time. Oggi, dopo diciotto anni di proficua crescita nel mercato, ESET è pronta ad ottenere risultati ancora più importanti nelle aziende di qualunque dimensione.

“Siamo pronti a cogliere nuove opportunità nelle imprese italiane, accelerando i nostri impegni per promuovere le soluzioni avanzate per la sicurezza che abbiamo recentemente rilasciato”, ha dichiarato Miroslav Mikuš, Chief Sales Officer di ESET. “Questo è il motivo che ci ha spinto a rafforzare la nostra presenza in Europa con l’apertura di filiali dedicate, Italia inclusa, avviando lo sviluppo di un nuovo modello di partner. Vogliamo aiutare le aziende a comprendere che la tecnologia da sola non basta, servono governance e competenza, e crediamo che Fabio Buccigrossi, grazie alla sua expertise nello sviluppo strategico del canale IT, sia la persona giusta per espandere la rete di rivenditori, ed indirizzare il maggior numero di imprese, aumentando anche il market share in Italia”.

ESET ha tutte le carte in regola per vincere questa nuova sfida. Negli anni, ha dimostrato leadership e innumerevoli punti di forza, mantenendo sempre coerenza nello sviluppo delle soluzioni e confermando la dedizione nel restare sempre all’avanguardia nella ricerca di malware. Attualmente, quasi il 40 percento dei dipendenti è impegnato nell’area R&D, per tenere al sicuro i propri clienti dai più recenti e sofisticati attacchi informatici. Grazie ai dati di intelligence raccolti, ESET può respingere attacchi mirati, proteggere dal phishing, bloccare le botnet e rilevare anche le minacce più persistenti.

In particolare, l’azienda continua a sviluppare tecnologie innovative di cybersecurity multi-layer, basate sul motore di scansione, sull’apprendimento automatico e sugli elementi di protezione del cloud, assicurando soluzioni che aiutano le imprese di qualsiasi dimensione a proteggere la propria infrastruttura IT e a mantenere la continuità del business.

“Sono orgoglioso di poter contribuire allo sviluppo di ESET in Italia, una società che da sempre offre soluzioni apprezzate per la loro capacità di proteggere gli utenti dalle minacce informatiche, con il minor impatto sull’infrastruttura IT”, sottolinea Fabio Buccigrossi, Country Manager di ESET Italia. “La nuova strategia commerciale adottata da ESET amplierà la nostra presenza nel belpaese, coprendo tutte le regioni. Avvieremo poi collaborazioni mirate, avvalendoci di rivenditori qualificati e Managed Service Provider specializzati nel settore, al fine di supportare al meglio le esigenze delle imprese di medie e grandi dimensioni”.

La società ha recentemente annunciato la disponibilità di soluzioni come ESET Dynamic Threat Defence, un prodotto specifico per le PMI che blocca le minacce zero-day con una potente sandbox basata sul cloud e ESET Cloud Administator, una piattaforma costruita per gestire la sicurezza fino a 250 postazioni in cloud, attraverso un cruscotto semplificato che aiuta a supervisionare la protezione della rete.

Il nuovo ufficio di ESET in Italia è situato a Milano, in Largo Richini, 6.