A10 Networks nomina un nuovo Ceo, Dhrupad Trivedi

A10 Networks (NYSE: ATEN) ha annunciato la nomina di Dhrupad Trivedi a nuovo Presidente e Amministratore Delegato della società, a partire dal 2 dicembre 2019. Lee Chen (nella foto), che ha fondato A10 Networks nel 2004 e da subito ne ha ricoperto il ruolo di CEO, continuerà a essere attivamente coinvolto in azienda per garantire una perfetta transizione e manterrà il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione di A10 Networks.

Prima di entrare in A10 Networks, Trivedi è stato CTO di Belden, leader nelle soluzioni di cablaggio e sistemi di connettività, e VP Executive di Tripware, azienda di software di sicurezza informatica del gruppo Belden. In precedenza, ha ricoperto diversi ruoli sempre all’interno di Belden, tra cui Presidente della divisione Network Solutions e VP Corporate Strategy and Development, guidando le attività di Merge & Acquisition. Dal 1998 al 2010 Trivedi è stato impegnato in JDS Uniphase Corporation.

“Sono onorato ed entusiasta di entrare in A10 come CEO per supportare lo sviluppo dell’azienda, fornendo ai clienti tecnologie all’avanguardia in termini di affidabilità, sicurezza e disponibilità” – ha dichiarato Trivedi -. “Sono felice di collaborare con il nostro Board Director per massimizzare il valore per gli azionisti. Lee e il team di A10 hanno consolidato un’ottima reputazione come leader di soluzioni ad alte prestazioni in molteplici mercati, assicurandoci un vantaggio per i prossimi sviluppi.”.

“Ho avuto il privilegio di incontrare prestigiosi clienti in tutto il mondo per la più ampia varietà di settori industriali e sono orgoglioso di aver lavorato con i massimi esperti di A10 Networks” – sottolinea Lee Chen. “Apprezzo sinceramente la dedizione e l’impegno di tutti e sono fiducioso che sotto la nuova guida di Dhrupad il team di A10 Networks continuerà a supportare i nostri clienti al meglio nel raggiungere obiettivi sempre più importanti e vincere anche le nuove sfide”.

La società si è impegnata a nominare Trivedi nel proprio consiglio di amministrazione entro 30 giorni dal suo ingresso in azienda.