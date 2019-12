Premio Agapanto 2019 assegnato a Giusy Versace

Un teatro pieno di buoni sentimenti e solidarietà. Questo, il bilancio finale della terza edizione del Premio Agapanto, l’evento di beneficenza organizzato da Gruppo Citrigno e Fondazione Mediolanum Onlus, per raccogliere fondi a favore della ricerca oncologica pediatrica.

Sold Out al Teatro Rendano di Cosenza, per una giornata intensa che ha regalato spunti di riflessione sulla normalità, il valore del tempo speso per gli altri e l’importanza dell’impegno sociale, ma nella quale non sono mancati momenti di leggerezza e commozione.

A cominciare dal workshop, “Impresa Sociale: l’integrazione Produce Valore”, che si è tenuto nel pomeriggio presso il Ridotto del Teatro Rendano.

Il dibattito, incentrato sul tema dell’integrazione sociale di figure con disabilità o socialmente svantaggiate all’interno delle aziende e sull’importanza di assegnare loro pari diritti, alla luce del valore aggiunto apportato alle imprese, ha visto l’intervento di:

Mario Occhiuto (Sindaco di Cosenza), la prof.ssa Annarita Trotta (Prof. Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro), il Prof. Giorgio Fiorentini (Università Bocconi di Milano), il Dott. Pierpaolo Mottola (Confindustria), l’On. Giusy Versace (Commissione Affari Montecitorio).

Hanno partecipato alla discussione anche la dott.ssa Adriana De Luca (Presidente Coop. Sociale Volando Oltre) e il Dott. Luciano Ricci (Rapp. Legale Impresa Sociale Solid Ale Beer), a cui sono state consegnate due targhe di riconoscimento come elogio per l’impegno etico professionale a favore dell’integrazione di persone con disabilità.

La serata è poi proseguita con la cerimonia di premiazione, condotta da Domenico Gareri, nella quale, protagonisti assoluti, sono stati la verve e la simpatia di Paolo Ruffini e la danza e pittura della ballerina e pittrice senza braccia, Simona Atzori, che ha commosso il pubblico, ricordando l’inesistenza di ogni forma di limite, di fronte alla passione e alla voglia di vivere.

Diversi anche i momenti musicali, in perfetto spirito natalizio, che si sono alternati sul palco, grazie alla partecipazione del “Coro, Gruppo Pop Rock e Big Band” del liceo musicale “Lucrezia Della Valle di Cosenza” e del “Piccolo Coro ” del Teatro Rendano.

A ricevere il Premio Agapanto 2019, l’On. calabrese Giusy Versace, per il temperamento e le battaglie condotte a favore delle fasce sociali più deboli, per l’impegno politico e la grande forza di volontà dimostrata negli anni.

La Versace, commossa ed emozionata, non solo ha evidenziato come la diversità rappresenti un elemento di ricchezza comune a tutti e non debba diventare una discriminante contro chi vive una disabilità ma ha, soprattutto, lanciato un grande messaggio d’amore per la vita, sottolineando l’importanza di goderne appieno, senza mollare mai.