Talentia nomina Michele Serra Business Partner Development Director

Talentia Software, azienda leader nello sviluppo di soluzioni per la gestione delle risorse umane e finanziarie per le imprese di medie e grandi dimensioni, annuncia la nomina di Michele Serra (nella foto) a Business Partner Development Director, con la responsabilità di sviluppare il nuovo ecosistema di partner che aiuti ad accelerare il business di Talentia sull’intero territorio nazionale.

Come già anticipato dai recenti annunci di Talentia, la società è impegnata a triplicare il fatturato dell’offerta ‘Software as a Service’ (SaaS) entro i prossimi tre anni, una crescita importante e ambiziosa, che mette lo sviluppo di una rete di partner solida e professionale tra gli elementi indispensabili per vincere la nuova sfida.

Serra sarà quindi responsabile delle vendite di canale a livello locale e dell’implementazione dei programmi di go-to-market per i partner. In particolare, il manager avrà il compito di ampliare il Partner Program della società, per aiutare i partner ad espandere il proprio business e a incrementarne la redditività, grazie alle soluzioni software di Talentia. A tale scopo, un ruolo fondamentale per il successo della partnership sarà giocato dalla capacità di creare un match perfetto tra il profilo del nuovo partner ingaggiato e il corrispondente servizio offerto.

“È un piacevole ritorno quello di Michele in Talentia, che ha già lavorato con noi dal 2014 al 2017 come HCM Sales Manager e siamo felici che oggi possa guidare le nostre strategie di partnership orientate ad aumentarne i ricavi” – sottolinea Marco Bossi, Country Manager di Talentia Software -. “Tra i suoi obiettivi evidenzio le opportunità da cogliere con business partner e strutture con ottime practice sulla nostra piattaforma, che siano entusiaste di condividere il nostro portafoglio HCM & CPM e lo sviluppo di nuove e significative relazioni.”

In Italia sono già state siglate alcune collaborazioni con partner del calibro di Zucchetti e Gruppo Formula. Oggi la strategia di Talentia si concentra principalmente sulla selezione di system integrator e società di consulenza specializzate in progetti di Digital Transformation, in grado di collaborare con Talentia nello sviluppo di soluzioni software per i reparti HR e Finance delle medie imprese.

“È un onore per me assumere questo incarico e sono concentrato nello sviluppo di nuove azioni commerciali per affinare i programmi utili a far progredire le nostre partnership, costruendo una value proposition unica e congiunta che valorizzi le peculiarità sia della nostra offerta software sia dell’aspetto consulenziale del partner – evidenzia Michele Serra, Business Partner Development Director di Talentia. La mia mission sarà di strutturare, negoziare e stringere nuovi accordi di partnership, gestendo e sviluppando ulteriormente le relazioni esistenti con i partner, senza dimenticare di misurarne puntualmente anche i KPI.”

Il Global Partner Channel di Talentia offre tre modalità di partnership: l’Affiliate Partner che funge da segnalatore su una nuova opportunità, il Reseller che offre soluzioni IT nei settori HR e Finance e l’Integrator Partner che ha precise competenze sul software di Talentia e che dopo le necessarie certificazioni acquisisce la piena autonomia per sviluppare progetti di trasformazione digitale sui clienti.

Laureato nel 2000 in Scienze Politiche, Michele Serra ha maturato negli anni una solida esperienza nell’area sales in tema di Human Capital Management e Payroll Outsourcing, specializzandosi in soluzioni e servizi HR per aziende medio-grandi. Le sue competenze sono orientate a fornire soluzioni che possano incontrare le esigenze delle organizzazioni in fase di crescita con una spiccata sensibilità verso le tematiche della gestione delle risorse umane.