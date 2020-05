Alex Effe il nuovo singolo “Imperfetto”

“Sono stato e sarò il più grande imperfetto, scusami” Alex Effe in radio dall’8 maggio con il nuovo singolo “Imperfetto”. Già disponibile in tutti i digital store (Joseba Publishing) Dopo le importanti collaborazioni con Vittorio De Scalzi, Gianni Testa, Giacomo EVA, Enzo Campagnoli ed i successi dei precedenti singoli “Con le mani nel fango” e “Hey Tu (Vieni con me)” che vantano in totale circa 800mila visualizzazioni su Youtube, il cantautore iglesiente torna con questo nuovo brano, una ballad che porta ancora nella musica e nel testo la penna di Giacomo EVA, con la produzione artistica di Gianni Testa per la Joseba Publishing.

Videoclip: https://youtu.be/9CauXgLn0NM

“Imperfetto” racconta un momento particolare di ogni relazione ossia la presa di coscienza del fatto che stiamo perdendo chi amiamo davvero: fino al quel momento non lo avevamo capito e quindi ci mettiamo davanti alla persona che amiamo con tutte le nostre imperfezioni per dirgli “Ascoltami! Ti prego parlami” perché “Se Dio si nasconde nei dettagli, l’amore si cela nelle imperfezioni”

Biografia

Alex nasce il 90 Settembre del 1991 a Iglesias e già da piccolo coltivava la grande passione per il canto, ha iniziato a prendere lezioni all’età di 17 per poi rendere la sua passione un vero e proprio lavoro facendo serate in vari locali della sua zona. Messo in gioco più volte con diversi provini il suo percorso artistico comincia nell’anno 2017, dove entra a far parte del talent televisivo “The coach”, grazie a questo programma incontra Gianni Testa (Vocal coach – songwriter – Producer). Si trasferisce a Roma per iniziare a lavorare sui primi inediti facendo parte ad alcuni concorsi tra cui Sanremo festival cafè concorso organizzato dal maestro Amedeo Minghi classificandosi al primo posto, LASCIATEMI CANTARE concorso organizzato da David Pironaci classificandosi al secondo posto e UNO VOICE di Davide Papasidero classificandosi al terzo posto. Il 21 Novembre 2018 fuori il suo primo singolo “Con le mani nel fango” scritto insieme a un grande autore della musica italiana Vittorio De Scalzi, continua la collaborazione per il brano estivo fuori il 20 Giugno 2019 “Hey tu vieni con me” con Gianni Testa e Giacomo Eva, il tutto con la supervisione del Maestro Enzo Campagnoli.