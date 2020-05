SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--JUST (Eat JUST, Inc.), azienda che applica scienza e tecnologia di punta per creare alimenti più salutari e sostenibili, ha annunciato oggi di avere stretto una partnership per espandere la sua capacità di lavorazione delle proteine con Emsland Group, leader mondiale nella fabbricazione di materie prime dai vegetali. Questa partnership offrirà la scala […]