Ecco le mascherine Vanità

Come passarsi un velo di cipria, acconciarsi i capelli, mettere il profumo o un filo di rossetto, piccoli gesti, quasi naturali, che sono entrati a far parte della nostra quotidianità. Irrinunciabili, necessarie e perché no?! Anche belle da indossare. Le mascherine con l’hair stylist Mariassunta Vanità diventano fashion e danno valore aggiunto all’outfit, sempre chic, per le attività di tutti i giorni e per le grandi occasioni. Fuori ora.

A lanciare la nuova linea firmata MV di quelli che sono destinati a diventare accessori immancabili del guardaroba di tutte è la stessa hair influencer calabrese sottolineando come anche questa iniziativa, rivolta ancora una volta alla ricerca e alla valorizzazione della bellezza femminile, sia la prima di una serie di altri momenti che nel corso di questo anno saranno destinati a stimolare ed esaltare con innovazione, estro e vanità l’attenzione all’immagine, all’identità ed alla personalità di ogni donna.

Proteggersi e proteggere gli altri – sottolinea – non significa per forza rinunciare ad un sorriso che, anzi, può essere valorizzato attraverso lo sguardo e contornato da un hair contouring ad effetto.

Sono due le tipologie di mascherine, ideate e disegnate per MV ed acquistabili nel Salotto di Arte e Bellezza di via Galateo. La prima, in versione tessuto camouflage, pensata per le mamme e per i loro bambini, guardando alla tendenza moda tanto in voga del Mini-me, i coordinati mamma e figlio/a. È dotata di tasca porta filtro. La seconda, dal disegno luxury, è double-face: beige, neutro e casual, da un lato; gold, chiaramente fashion, dall’altro. Anche l’elastico è dorato.

Entrambe le mascherine sono state ideate e disegnate nel Salotto di Mariassunta Vanità e successivamente confezionate con tessuti sartoriali (lavabili ad alte temperature, anche in lavatrice) e ricamate con filo dorato e con filo giallo dall’Atelier Il Sogno della Sposa di Corigliano-Rossano.