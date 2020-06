Cercando la materia oscura: dai laboratori del Gran Sasso una nuova visione dell’Universo

Potrebbe essere una chiave per il segreto dell’universo o solo dei fastidiosi rumori di fondo. Un team di scienziati a caccia di materia oscura ha registrato dei fenomeni particolari provenienti da una vasca di xeno liquido sotto una montagna in Italia.

Gli scienziati non stanno confermando apertamente di aver scoperto la materia oscura, ma in tale contesto potrebbero fornirci una nuova visione dell’universo, ovvero la prova dell’esistenza di una specie di particelle subatomiche chiamate “assioni”. “Non è materia oscura, ma scoprire una nuova particella sarebbe fenomenale”, ha dichiarato Elena Aprile della Columbia University, che guida la Xenon Collaboration, il progetto che ha reso nota tale rilevazione. In una dichiarazione il team ha affermato che il rilevamento degli assioni avrebbe “un grande impatto sulla nostra comprensione della fisica fondamentale, ma anche sui fenomeni astrofisici”.

Ma ci sono altre spiegazioni per la scoperta. Invece di assioni, gli scienziati potrebbero aver rilevato una nuova proprietà delle particelle spettrali sdrucciolevoli chiamate “neutrini”. Un’altra spiegazione altrettanto probabile è che il loro rivelatore sia stato contaminato da minuscole quantità di trizio, una rara forma radioattiva di idrogeno.

Frank Wilczek, vincitore del Nobel presso il Massachusetts Institute of Technology, che fu uno dei primi fisici a proporre l’assione, ha definito questa scoperta intrigante, ribadendo di attendere con impazienza ulteriori sviluppi. Altri scienziati hanno invece risposto con cauta eccitazione: “sto cercando di essere calmo qui, ma è difficile non essere iperbolici”, ha detto Neal Weiner, teorico delle particelle alla New York University. “Se questo è reale, definirlo un punto di svolta sarebbe un eufemismo.”

L’esperimento di Xenon consiste nel voler rilevare la materia oscura, la misteriosa sostanza che secondo gli astronomi sommerse l’universo, superando la materia atomica ordinaria. Nella cosmologia moderna, la materia oscura è la salsa segreta dell’universo. Si raccoglie in nuvole invisibili, attirando la materia atomica ordinaria in grumi che alla fine si illuminano come stelle e galassie. La migliore ipotesi è che questa materia oscura sia costituita da nuvole di particelle subatomiche esotiche rimaste dal Big Bang e conosciute genericamente come WIMP, centinaia o migliaia di volte più massicce di un atomo di idrogeno.

Xenon Collaboration è un team multinazionale di 163 scienziati provenienti da 28 istituzioni e 11 paesi. In un tunnel di un miglio sotto la roccia del Gran Sasso National Laboratory in Italia, la Dott.ssa Aprile e i suoi colleghi hanno cablato una serie di vasche contenenti xeno liquido con fotomoltiplicatori e altri sensori. La speranza è che il dispositivo della sua squadra – lontano nel sottosuolo per proteggerlo dai raggi cosmici e da altre forme mondane di interferenza – rilevi la rara collisione tra un WIMP e un atomo di xeno. La collisione dovrebbe provocare un lampo di luce e una nuvola di carica elettrica.