“Quest’estate R-estate con gli Audaci”

“R-estate con noi” questo l’invito del nostro direttore artistico Flavio De Paola che annuncia la fantastica estate 2020 all’aperto al Teatro degli Audaci che vedrà salire sul suo palcoscenico importantissimi artisti come Marisa Laurito, Rodolfo Laganà, Mario Zamma, Mario Scaletta, Marco Simeoli, Emilano Reggente e Attilio Fontana, Marco Falaguasta, Francesca Nunzi e i Neaco’.

Tornerà con noi anche la compagnia più divertente ed esilarante di tutti i tempi… la Compagnia degli Audaci con una commedia di John Tremblay “L’apparenza Inganna” dal 24 al 26 luglio 2020, per la regia di Flavio De Paola, interpretata da Gianluca Delle Fontane, Serena Renzi, Ilario Crudetti, Giorgia Masseroni e con Flavio De Paola.

Aprirà la rassegna estiva un magnifico evento musicale di musica napoletana di altissimo livello “Il viaggio di Neaco’” con Luigi Carbone, Giovanni Imparato, Aldo Perris, Antonio Carluccio, Mats Eric Hederg, Davide Grottelli, Anna Rita di Pace.

Sarà un’estate tutta di vivere e da ri-vivere, poiché, a causa della pandemia del Coronavirus, la situazione rischiava di diventare drammatica, per la sospensione degli spettacoli teatrali, quando era impossibile immaginare una riapertura e mai si pensava che la situazione potesse tornare come prima! Questa stagione vuole essere, infatti, un simbolo di speranza, di ripresa dell’intero settore culturale e un segnale di rinascita del Teatro!

Sarà allestita, a tale proposito, un’ area apposita all’esterno dello stabile, sebbene sia stato opportunamente sanificato ed igienizzato da personale qualificato, secondo le indicazioni del Ministero della Salute, per una riapertura in sicurezza.

Sarà un susseguirsi di gag e battute esilarati che ci catapulteranno in un mondo estraneo a tutto ciò che stiamo vivendo, a causa di questo “incubo”… irromperanno sul palcoscenico Rodolfo Laganà con il suo spettacolo “Toro sedato” dal 9 all’ 11 luglio, Mario Zamma con lo spettacolo “Sussolati” dal 17 al 19 luglio, Marisa Laurito con lo spettacolo “Lisistrata” dal 1 al 2 agosto e molti altri ancora!

Ma per non dare ulteriori anticipazioni vi invitiamo a chiamare il numero 06 94376057 e prenotare il posto i prima fila, per trascorrere due ore all’insegna della risata e del buon umore, con la rassegna estiva teatrale e musicale “R-estate Audaci” con tantissimi spettacoli tutti da gustare sotto le stelle!