Il sogno d’estate? Una cena in riva al mare

Londra – Una baia incantevole, incastonata tra le rocce, l’azzurro del mare ed il suono della natura: situato sulla splendida baia di Paraggi, tra Santa Margherita Ligure e Portofino, The Eight Restaurant, offre la possibilità di vivere un vero e proprio sogno d’estate.

Un’esperienza da vivere gustando l’eccellenza dei piatti, cullati da un servizio impeccabile: The Eight restaurant offre ai propri ospiti la possibilità di scoprire e gustare i prelibati sapori della tradizione gastronomica ligure e giapponese, saggiamente abbinati secondo il gusto e la creatività dei nostri Chef.

Tra le proposte della carta estiva risaltano: lollipop di pesce mandorle e sesamo, calamari fritti sale e pepe rosa con wasabi mayo, paccheri frutti di mare aromatizzati con acqua di prezzemolo olio al peperoncino e aglio nero, salmone ai ferri caramellato in salsa teriyaki ed asparagi, e le deliziose proposte del sushi corner: tartare di pesce, sashimi e nighiri, sake roll e black maki. Tra i dessert, l’Eightmisù, un dolce al cucchiaio che mette sempre tutti d’accordo: al caffè, al cioccolato, ai frutti di bosco o al limone è sempre un’ottima scelta!

E per chi desidera trascorrere una giornata in spiaggia, la scelta del menù snack con proposte che spaziano dai club sandwich alle insalate fino ad una sosta obbligatoria presso l’Eight Bar, dove poter sorseggiare una selezione di cocktail preparati e serviti con maestria e professionalità.

Per un’esperienza indimenticabile, il menù speciale a base di sushi, da gustare direttamente in barca grazie al Wally, l’esclusiva imbarcazione 14 metri di Eight Hotels dedicata ad escursioni in mare, per una giornata alla scoperta delle Cinque Terre o della baia di San Fruttuoso, con light lunch a bordo oppure una per una serata romantica con aperitivo al tramonto.

L’ambiente raffinato, la passione e la tradizione, rendono The Eight Restaurant il luogo ideale per qualsiasi momento della giornata, dal pranzo in spiaggia a una cena in riva al mare, il tutto in completa sicurezza.

The Eight Restaurant, Eight Hotel Paraggi e Eight Hotel Portofino fanno parte del gruppo Eight Hotels, il marchio di proprietà della Solido Holding SpA, uno dei primi operatori italiani attivi in campo immobiliare dal 1991, nato per offrire agli ospiti esperienze uniche, eleganza senza tempo, stile del servizio distintivo e location esclusive.