Firmate e diffondete e partecipate all’Assemblea Mondiale Virtuale degli Abitanti

Come organizzazioni e reti di abitanti di tutto il mondo convochiamo la 2ª parte dell’Assemblea Mondiale Virtuale degli Abitanti, per stabilire l’Agenda Solidale degli Abitanti per la convergenza delle re-esistenze in tempo di pandemia.

122 donne e 155 uomini provenienti da 48 Paesi iscritti alla prima Assemblea Mondiale Virtuale degli Abitanti della storia il 31/07/2020, quasi 4 ore di interventi mirati e appassionati, la solidarietà espressa con gli attivisti a rischio della loro salute e della loro vita, la decisione di procedere: tutto questo evidenzia l’importanza e il successo dell’evento realizzato nell’ambito della mobilitazione globale Sfratti Zero per Coronavirus promossa dall’Alleanza Internazionale degli Abitanti.

In Africa, Asia, America Latina, Nord America ed Europa, migliaia di organizzazioni di base si mobilitano per la salute, l’alimentazione e il soccorso sociale, in difesa del diritto alla casa e alla terra contro gli sfratti e il costo abitativo. Gli abitanti non sono annichiliti dal virus, né dalle politiche repressive dei regimi autoritari e nemmeno dalle politiche “resilienti” dei governi e delle istituzioni che vorrebbero tornare alla “normalità” del neoliberismo, che è la causa di fondo della crisi svelata dalla pandemia.

Discutiamo, proponiamo e lottiamo insieme, rafforzando le alleanze con le reti internazionali, i sindacati dei lavoratori, le autorità locali e i governi progressisti, definendo strategie per vincere, non solo per testimoniare.

Per questo siamo tutti giustamente orgogliosi di aver partecipato alla AMVA e fiduciosi nella Via Urbana e Comunitaria che abbiamo intrapreso, cioè la convergenza delle re-esistenze in tutti i continenti, per ottenere cambiamenti concreti nelle politiche.

Per fornire al Comitato Promotore AMVA il quadro completo e per condividere le responsabilità nella definizione dell’Agenda Solidale degli abitanti, invitiamo tutti a compilare questo facile Questionario online (anche nella vostra lingua).