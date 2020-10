In questo paese la sinistra non fa che urlare sull’odio che diffonderebbe Salvini e la destra Non si rende conto che sono proprio le sinistre a urlare sempre e da sempre spargendo odio?

Insulti prepotenze invettive contro chi non è del loro giro. È sempre stato così accentuato dal famoso ’68 e sempre all’attacco contro chi non pensa come loro.

Ma non sono consci che in questo modo chi non fa parte del loro giro anche solo per giustizia ed equità sostiene chi combattono.

Si diceva in ospedale con tanti colleghi e nessuno sopporta più questo atteggiamento. Del resto basta guardare i dibattiti televisivi: chi urla sempre e comunque?

I cittadini hanno votato contro e loro? Si sono infilati nuovamente in un governo che nessuno ha votato.

Basta con queste schifezze e iniziamo a perseguire chi lo merita. Tra loro ce ne sono tanti.

Paolo R.