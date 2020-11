Instituto Cervantes: la IV edizione di Nero/Giallo si terrà in streaming

L’11 e il 12 novembre l’Instituto Cervantes presenta la quarta edizione di Nero/Giallo, il ciclo internazionale dedicato al noir che quest’anno si terrà in streaming, coinvolgendo tutti e 4 i suoi centri italiani (Roma, Milano, Napoli e Palermo), oltre alle sedi di New York e Rio de Janeiro.

Due giorni dedicati al romanzo giallo, alla novela negra, con alcuni tra i più autorevoli autori europei e sudamericani, protagonisti di incontri, conferenze e tavole rotonde sulle piattaforme digitali – Zoom e YouTube – e i social network – Instagram, Facebook e Twitter – dell’Instituto Cervantes.

Scrittori, sceneggiatori, illustratori e autori provenienti da Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador, Spagna, Italia, Uruguay, Brasile si confronteranno, raccontando e analizzando il costante successo di questo genere letterario nato nella seconda metà del XIX secolo, che ancora oggi riscuote grande successo grazie all’ausilio della fiction e del fumetto.

Tra i protagonisti della rassegna: lo scrittore e sceneggiatore argentino Marcelo Figueras, romanziere con migliaia di copie vendute in Italia per le sue miscele di fantasy e romanzo criminale, lo scrittore cubano Leonardo Padura (protagonista del Club di Lettura), la galiziana Blanca Riestra, l’illustratore Modesto García, uno dei creatori di thread più popolari di Twitter. Alfredo Noriega, che condensa nei suoi scritti il mondo ecuadoriano e francese, lo scrittore uruguaiano Pedro Peña, il colombiano Pedro Badrán Padauí, gli italiani Francesco Costa, Giulia Calenda, Barbara Baraldi, Fausto Vitaliano, Rosa Teruzzi e Gina Maneri. E ancora, Gizella Meneses, ispanista del Lake Forest College in Illinois, la scrittrice cubana Teresa Dovalpage, l’autore brasiliano Rodrigo Santos, le spagnole Empar Fernández e Rosa Ribas, gli esperti di letteratura nera e professori dell’Università di Salamanca, Álex Martín Escribà e Javier Sánchez Zapatero, la poetessa e drammaturga venezuelana di origine sefardita Sonia Chocrón, le fondatrici di Qué Leer, María Alejandro Bello e Melissa Nahmens, Nero/Giallo ritorna anche quest’anno, nonostante le difficoltà e le limitazioni dovute all’emergenza Covid, rilanciando la sua proposta e allargando i suoi confini geografici e linguistici. Con un’edizione ‘virtuale’ – #NeroGiallo2020 – che renderà omaggio a Benito Pérez Galdós, una delle figure più emblematiche della letteratura realista spagnola, nel centenario della sua scomparsa, con una conferenza del giornalista madrileno Manuel Marlasca. L’accesso a tutte le iniziative è gratuito.

Mercoledì 11 novembre ore 19 – Una nuova realtà: il crimine fantastico

Ospite: Marcelo Figueras. Modera: Gina Maneri

Tra le numerose varianti che il genere noir sta consolidando negli ultimi anni, ci sono titoli che contribuiscono ad un’abile unione di fantastico e criminale. Si mantiene lo sguardo sui punti grigi, luminosi e scuri dell’essere umano, ma in un ambiente insolito che non risponde agli aspetti più pratici della realtà.

Una splendida combinazione che comporta un’espansione di un genere che, nato molto aderente alla realtà sociale, ora spazia alla ricerca di nuovi orizzonti immaginari.

Giovedì 12 novembre ore 18 – Schermi per il crimine.

Ospiti: Pedro Peña, Francesco Costa, Giulia Calenda.

Modera: Javier Sánchez Zapatero

La narrazione noir gode di un’enorme popolarità al cinema, in TV, nelle serie online e molte di queste trovano origine da un libro. Il crimine, l’oscurità delle storie che si muovono nell’odore dell’inchiostro e della carta, viaggiano verso versioni visive strutturate partendo da risorse narrative proprie del linguaggio di una sceneggiatura. L’antico dilemma degli adattamenti si rimette in discussione con la popolarità del genere noir. Vedere o leggere il mondo della fiction criminale? Rimanere ancorati all’originale scritto? Conformarsi alla versione visiva? La lettura è un atto intimo nel quale il lettore completa con l’immaginazione le proposte del libro. L’adattamento a generi cinematografici o televisivi trasmette il materiale della fiction in modo più nitido. Si perde o si acquista qualcosa in questo processo? Che provano gli autori nel vedersi interpretati sullo schermo?

Giovedì 12 novembre ore 19 – Paese piccolo, romanzo noir grande?

Ospiti: Blanca Riestra, Barbara Baraldi, Fausto Vitaliano.

Modera: Javier Sánchez Zapatero

Si è soliti associare il genere noir ai grandi spazi urbani nei quali milioni di persone, interessi, storie e passioni convivono in un complesso scenario e nei quali il crimine possiede ulteriore mistero e anonimato. Tuttavia, il romanzo noir vive un processo di espansione di tale rilevanza che risulta sempre più naturale che le sue storie si verifichino in spazi cittadini più ristretti, inclusi paesi e villaggi in cui le chiavi del comportamento umano e i meccanismi di ricerca subiscono alterazioni diverse.

La criminalità in una piccola città o in un paesino con personaggi e spazi molto opprimenti solleva nuovi interrogativi ogni volta che si perde la grandezza delle megalopoli. Cosa acquisisce il romanzo noir quando si svolge nell’inferno di uno spazio limitato? Che passioni si attivano tra i personaggi che condividono una quotidianità più stretta? Sono più forti le passioni e gli attriti tra i personaggi che hanno una salda storia in comune?

nella quale si condensano in pochi minuti le loro impressioni sul popolare genere. Due interrogativi occupano la maggior parte di questi video: qual è il suo romanzo noir preferito nella sua lingua? Quali elementi deve contenere il perfetto romanzo noir? La testimonianza concisa di coloro che immaginano nelle parole i labirintici e sinuosi sentieri della fiction criminale, disegnano un paesaggio di letture indispensabili e di rudimenti tecnici che rendono possibile la trascendenza del genere narrativo più popolare del momento.

Mercoledì 11 novembre su Instagram, YouTube

Ore 09:00 Video-saluto di Leonardo Padura.

Ore 10:00 Video di Rosa Ribas

Ore 11:00 Video di Empar Fernández

Ore 14:00 Video di Teresa Dovalpage

Ore 16:00 Video di Rosa Teruzzi

Ore 18: Conferenza di Manuel Marlasca – “Galdós e il romanzo noir”.

Una conferenza nella quale si sottolineano i tratti ante litteram che l’opera del grande autore madrileno Benito Pérez Galdós sviluppò con il genere noir. Uno sguardo nuovo e innovativo su un classico in spagnolo.

Giovedì 12 novembre su Instagram, YouTube

10:00 Video di Pedro Badrán Padauí

11:00 Video di Alfredo Noriega

16:00 Video di Rodrigo Santos

17:00 Video di Gizella Meneses

· NERO GIALLO SU TWITTER

Mercoledì 11 novembre ore 15:00

Modesto García, @modesto_garcia, famoso autore noir che ha diffuso la sua opera attraverso i social network come Twitter, dialoga con il team di @QueLeer sugli elementi fondamentali del suo lavoro e sul rapporto che instaura con i propri lettori. Classificato in quella che recentemente si definisce “twiteratura”, García ha trovato nei meccanismi del popolare social network un insolito percorso di comunicazione e interattività con i lettori. Fiction che partono dall’universo delle parole, ma si completano con foto, gif animate, emoticons, il mondo dislocato da questi racconti gioca con i confusi limiti tra l’immaginario e il reale, il giornalismo e l’invenzione.

@IC_Palermo – @ICNapoles – @romacervantes – @IC_Milan – @QueLeer

Giovedì 12 novembre ore 14:00

Conferenza dell’esperto Alex Martín Escribà, professore dell’Università di Salamanca, nella quale per mezz’ora presenterà una panoramica sintetica del romanzo noir più recente. Martín Escribá, uno dei maggiori esperti della moltiplicità di registri che offre la letteratura criminale, ci intratterà con una conferenza “twittata” nella quale potranno essere individuati gli elementi fondamentali delle fiction che, con i loro scenari oscuri ed i loro riflessi delle nostre società convulse, segnano il panorama letterario del momento.

@IC_Palermo – @ICNapoles – @romacervantes – @IC_Milan

Giovedì 12 novembre ore 15:00

Sonia Chocrón, scrittrice, poetessa, sceneggiatrice e drammaturga venezuelana di origine sefardita con il team di @QueLeer per raccontare il suo percorso e il rapporto con il romanzo noir. Chocrón, una delle autrici più apprezzate in Venezuela, dialogherà sul futuro della fiction criminale, del resoconto storico dei suoi romanzi, del momento sociale nel quale si sviluppano e dei percorsi intrapresi con i suoi lavori.

@IC_Palermo – @ICNapoles – @romacervantes – @IC_Milan – @QueLeer