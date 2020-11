Laura Algieri in radio con il singolo “Narciso”Già disponibile in tutti i digital store, “Narciso” è il nuovo singolo della cantautrice italo-gallese Laura Algieri

Laura (che vive a Orio al Serio BG) ci spiega: “In questo momento terribile che ci coinvolge tutti, la categoria degli artisti è come molte altre in seria difficoltà. Pur rimanendo pronti al sacrificio necessario per il bene comune, non dimentichiamo che l’arte è da sempre un motore essenziale: la musica può essere una delle più potenti cure per l’anima. Un abbraccio virtuale a tutti coloro che si sentono sopraffatti da questo incubo, ho ancora la speranza che sarà presto solo un orribile ricordo. Non si molla. La musica della vita non può smettere di suonare”.

Video “Narciso”: https://youtu.be/SEIhi7LJATs

Un brano che parla d’amore. Non dell’amore verso l’altro, bensì dell’amore verso se stessi. Di quel momento catartico in cui le apparenze cadono e l’essenziale diventa finalmente visibile agli occhi e al cuore, della presa di coscienza che un amore malato non basta più, non può e non deve bastare. Del sorriso che nasce come il sole dopo la tempesta e della forza che proprio le tempeste peggiori contribuiscono a tirare fuori da ognuno di noi. Narciso è la sfida che, una volta affrontata, ci cambia la vita.

La canzone, prodotta da Gianni Testa (anche co-autore) per Joseba Publishing, è stata scritta dalla stessa Algieri insieme a Giacomo EVA, Luca Rustici.

Il progetto musicale che vede Narciso come brano principe si compone, per il momento, di altri 3 brani, di colori diversi ma nati dalla stessa fonte d’ispirazione: il vissuto personale di Laura Algieri che si pone come obiettivo centrale il farsi portavoce della lotta contro i meccanismi di dipendenza psicologica spesso scaturiti da situazioni di violenza verbale e fisica. Situazioni di disagio profondo e sofferenza contro i quali la musica e la condivisione di esperienze affini possono essere balsamo e terapia.