Ivanti è stata riconosciuta leader nell’Idc MarketScape 2020-2021 per il software Uem

Ivanti Inc., la piattaforma di automazione che aiuta a rendere ogni connessione IT più intelligente e sicura, è stata indicata azienda leader nell’IDC MarketScape: Worldwide Unified Endpoint Management Software 2020-2021 Vendor Assessment. Questo risultato è stato ottenuto in seguito all’acquisizione da parte di Ivanti di MobileIron, fornitore di soluzioni UEM per dispositivi mobili.

“Riteniamo che questa sia la conferma che Ivanti/MobileIron fornisce una delle soluzioni UEM più completa ed efficace per dispositivi mobili e PC”, ha affermato Alan Braithwaite, Senior Director of Product Management di Ivanti. “L’acquisizione di MobileIron ha accelerato la nostra tabella di marcia verso l’UEM, aiutandoci a rilevare, gestire e proteggere qualsiasi endpoint su qualunque network. Guardando al futuro, siamo ben posizionati per poter offrire ancora più valore aggiunto ai nostri clienti, proponendo una piattaforma totalmente integrata che riunisce inostri stack di UEM, sicurezza e gestione dei servizi IT, e consente ai clienti di riparare, proteggere e conservare i propri device attivamente e in autonomia nel contesto dell’Everywhere Enterprise.

La soluzione UEM di Ivanti accresce la produttività degli utenti e dell’IT, aiutando gli amministratori a raccogliere dati specifici sui dispositivi, ad automatizzare le implementazioni di software e sistemi operativi, a personalizzare gli ambienti di lavoro e a risolvere rapidamente i problemi degli utenti. L’UEM di Ivanti semplifica i processi di gestione integrando le azioni da intraprendere con più soluzioni IT, attraverso un’unica console Ivanti, fornendo l’automazione su una vasta gamma di sistemi, tra cui Windows, Mac, ChromeOS, Linux, Unix, iOS, Android e dispositivi IoT.

Il report IDC MarketScape rileva che: “Ivanti/MobileIron dispone di un solido supporto per entrambi gli endpoint Windows e macOS, a un livello molto avanzato, tra cui le patch del sistema operativo e di terze parti, l’inventario hardware/software, il controllo remoto, la distribuzione, il provisioning e il supporto delle applicazioni per le funzioni e le caratteristiche di gestione legacy come l’imaging dei dispositivi (sia Windows che Mac), il supporto per la gestione GPO (Windows), la gestione e la configurazione delle stampanti per (Windows/macOS) e la distribuzione di app moderne e legacy(Windows e macOS) tra cui la distribuzione di file DMG e supporto gestito per Mac App Store”.

“Con l’acquisizione di MobileIron, Ivanti ha ampliato le capacità per la gestione moderna e la sicurezza degli endpoint per diventare un potente leader nell’UEM. La nuova società ha anche una estesa rete globale di operatori mobili, rivenditori e partner nel software per infrastrutture aziendali”, ha affermato Phil Hochmuth, Program Vice President di Enterprise Mobility di IDC. “Con l’unione dei rispettivi punti di forza che contraddistinguono un’azienda aggregata, ogni impresa e PMI che intenda centralizzare le funzioni e gli strumenti di gestione della mobilità dovrebbe prendere in considerazione Ivanti”.

A proposito di IDC MarketScape:

Il modello di valutazione dei fornitori IDC MarketScape è progettato per fornire una prospettiva sulle capacità competitive dei fornitori ICT (Information and Communication Technology) in un determinato mercato. La metodologia di ricerca utilizza una valutazione rigorosa per il calcolo del punteggio, basato su criteri qualitativi e quantitativi che si traducono in un unico schema grafico rappresentante la posizione assunta da ciascun fornitore all’interno di un determinato mercato. IDC MarketScape offre un chiaro modello nel quale le offerte, le capacità e le strategie in termini di prodotti e servizi e i fattori di successo sul mercato, attuali e futuri, dei fornitori di IT e delle telecomunicazioni possono essere confrontati in modo significativo. Il quadro di riferimento fornisce agli acquirenti di tecnologia anche una valutazione a 360 gradi dei punti di forza e di debolezza dei fornitori attuali e futuri.

