ESET nomina Sabrina Curti Marketing Manager per l’Italia

ESET, leader globale nel mercato della cybersecurity, ha nominato Sabrina Curti nuovo Marketing Manager di ESET Italia. Curti riferirà direttamente al Country Manager, Fabio Buccigrossi e si occuperà principalmente di ideare, promuovere e coordinare tutte le iniziative di marketing necessarie a promuovere l’ampia gamma di offerta di soluzioni ESET sul mercato.

Ogni iniziativa sarà mirata a rafforzare la presenza dell’azienda in Italia in tutti i segmenti di business, con l’obiettivo di incentivarne la spinta, sia attraverso i processi interni di vendita sia con il coinvolgimento di distributori e rivenditori, senza dimenticare la partecipazione a eventi e attività di social media, coordinandosi con la Corporate per le attività a livello international.

In particolare, la nuova Marketing Manager sarà fortemente impegnata nel definire e implementare azioni di co-marketing a supporto dei piani commerciali condivisi con i distributori ufficiali a valore (Allnet, ICOS e Esprinet) e con i top system integrator e MSP italiani, nella perfetta sinergia con i Channel Account Manager ESET di riferimento.

“L’ingresso di Sabrina Curti per la direzione delle strategie marketing arricchisce ulteriormente il nostro staff e con le sue ottime expertise sono certo che darà un importante contributo alle attività di spinta e promozione dell’azienda, in un mercato altamente competitivo e dinamico come quello della cybersecurity”, ha commentato Fabio Buccigrossi, Country Manager di ESET in Italia.

“Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura in una realtà in così forte espansione e con progetti importanti per lo sviluppo del canale IT sempre più a valore. Non vedo l’ora di mettermi all’opera per sviluppare innovative strategie di marketing e di contribuire allo sviluppo dei piani d’azione necessari per la business performance”, ha dichiarato Sabrina Curti.

Laurea in Economia, Marketing e Market Research conseguita all’Università Bicocca di Milano, Sabrina entra in ESET dopo anni di esperienza maturati in aziende del settore ICT di rilievo, quali Sophos e Oracle Italia.