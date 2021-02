Ivanti nomina Marco Cellamare Regional Sales Director, Mediterranean

Ivanti Inc., la piattaforma di automazione che aiuta a rendere ogni connessione IT più intelligente e sicura, nomina Marco Cellamare Regional Sales Director dell’Area Mediterranea. Cellamare, operando dagli uffici di Milano, guiderà l’implementazione delle strategie di business a livello locale, in sintonia con le guideline ricevute da Ivanti e contribuendo a rafforzarne il posizionamento come leader nella gestione della sicurezza IT nell’Everywhere Workplace.

Le recenti acquisizioni di Pulse Secure e MobileIron e la nuova proposta di acquisizione tutt’ora in corso per Cherwell da parte di Ivanti, rispecchiano l’obiettivo di garantire un set completo di soluzioni che rispondano alle esigenze del mercato e richiedono l’impegno di un manager in grado di attuarne i progetti di espansione. Le competenze di Cellamare nello sviluppo del business e nella pianificazione e gestione delle vendite, risultano determinanti nell’affinare e consolidare gli obiettivi di Ivanti, aumentando in modo significativo il business e la Brand Awareness dell’azienda in tutta l’area Mediterranea.

“L’incarico assegnato a Marco conferma le sue ottime conoscenze di un mercato nel quale il manager è impegnato già da anni nella vendita di soluzioni di MobileIron” sottolinea Mirko Hennekes, Vice President EMEA South, Ivanti. “Nel suo nuovo ruolo si occuperà di coordinare i team commerciali non solo dell’Italia ma anche quelli di Grecia, Malta, Cipro e Israele con obiettivi e target di vendita specifici, identificando nuove opportunità e supportando i clienti nel garantire loro il massimo livello di Customer Satisfaction.”

“Sono orgoglioso delle nuove sfide con cui mi dovrò confrontare in Ivanti, un’azienda che sta crescendo moltissimo per fornire esperienze smart e sicure nei settori di Unified Endpoint Management, Zero Trust e IT Service Management” evidenzia Marco Cellamare, Regional Sales Director Mediterranean di Ivanti. “Proseguirò a sviluppare le relazioni con i Responsabili IT e CISO e delle imprese, mantenendo l’impegno nel rendere accessibili e disponibili in sicurezza i dati, le applicazioni e i loro contenuti, aumentando nel contempo la totale visibilità e flessibilità.”

Cellamare ha sempre lavorato in aziende del comparto tecnologico, iniziando a collaborare nel 2011 per TechMobile, azienda specializzata in progetti di Mobile Application, per poi proseguire in Softec con il ruolo di Sales Area Manager nel settore dei servizi di Digital Innovation per tre anni. Dal 2015 lavora in MobileIron, dove ha assunto il ruolo di Sales Manager per l’Italia, contribuendo ad ampliare la presenza dell’azienda sul territorio, avvalendosi di ottime capacità di comunicazione e organizzazione con un atteggiamento orientato al problem-solving.