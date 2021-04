Instituto Cervantes di Napoli, tre incontri ad aprile dedicati a scrittura e letteratura con Sandro Ferri, Edurne Portela e l’omaggio al Premio Nobel, Gabriela Mistral

Tre appuntamenti ad Aprile con la scrittura e la letteratura in lingua spagnola all’Instituto Cervantes di Napoli. Tre incontri in diretta streaming, in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, che avranno come protagonisti l’editore italoamericano Sandro Ferri (7 aprile), la scrittrice spagnola Edurne Portela (14 aprile) e un omaggio alla poetessa cilena Gabriela Mistral (21 aprile).

Nell’ambito della X edizione del Corso in Traduzione Letteraria per l’Editoria, mercoledì 7 aprile alle ore 16.30, Sandro Ferri dialogherà con l’ispanista Marco Ottaiano, direttore del corso. L’editore newyorkese, fondatore con Sandra Ozzola delle Edizioni E/O, ci racconterà come la casa editrice è cresciuta dal 1979 ad oggi, includendo autori come Gioconda Belli e Jorge Bucay. Senza dimenticare il grande successo della narrativa di Elena Ferrante. Una casa editrice indipendente che sin dal principio è stata l’espressione della volontà di creare ponti e brecce nelle frontiere letterarie per stimolare il dialogo tra le culture.

Raccontare per riportare alla luce gli aspetti oscuri che la società nega e nasconde è uno degli obiettivi della scrittrice e giornalista Edurne Portela, protagonista dell’incontro del 14 aprile, ore 18. La scrittrice basca in dialogo con l’ispanista Paola Laura Gorla parlerà dell’indifferenza, fomentatrice del terrorismo di ETA e alla quale ha dedicato sia il saggio El eco de los disparos: Cultura y memoria de la violencia che il pluripremiato romanzo Mejor la ausencia. Autrice del recente Formas de estar lejos, Edurne Portela in questo colloquio affronterà temi legati alla letteratura etica e al suo lavoro di ricerca, incentrato sullo studio della violenza e le sue rappresentazioni nella cultura contemporanea.

Mercoledì 21 aprile alle 16.30 spazio all’omaggio alla scrittrice, poetessa e pedagoga cilena Gabriela Mistral, premio Nobel per la letteratura nel 1945. Una lettura collettiva che coinvolgerà studenti, scrittori, poeti e semplici curiosi, inaugurata dall’ispanista Alessandra Riccio. Tutti gli appassionati della Mistral, prima donna latino-americana a vincere il Nobel per la Letteratura, sono invitati a leggere (in italiano o in spagnolo) un poema o un frammento della sua opera, in uno spazio virtuale che verrà popolato in videoconferenza. Gabriela Mistral (al secolo Lucila Godoy Alcayaga) ha composto un’estesa opera poetica e in prosa che l’ha resa una delle voci latino-americane più potenti del ventesimo secolo.

Tutti gli incontri sono ad accesso gratuito e si terranno online tramite la piattaforma Zoom con traduzione simultanea. Per accedervi bisogna richiedere link e password all’indirizzo di posta elettronica: cultnap@cervantes.es.